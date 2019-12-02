ООО «Разрез Бунгурский» вновь получили штраф за неисполнение предписания

Осенью 2019 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена внеплановая проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Разрез Бунгурский» по надзору за исполнением ранее выданного предписания. Было установлено, что юридическое лицо предписание государственного органа не выполнило в установленный срок. Обществом «Разрез Бунгурский» не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использование по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции) на землях сельскохозяйственного назначения Новокузнецкого муниципального района, в границах Сосновского сельского поселения площадью 187га, которые были нарушены в результате производственной деятельности горными работами. Нарушенные земли выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель.

Юридическому лицу выдано предписание об устранении правонарушения на новый срок.

Ранее (в течение года) юридическое лицо ООО «Разрез Бунгурский» уже привлекалось за неисполнение предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации. В отношении юридического лица составлен протокол об административной ответственности по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены в суд.

Мировым судьей судебного участка №3 Заводского района г.Кемерово Кемеровской области ООО «Разрез Бунгурский» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.26 ст.19.5КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.