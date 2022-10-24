Опасные вредители растений

Поздняя осень… Дожди, хмурое серое небо, деревья без листвы. Урожай собран, дачи закрыты – время обратить внимание на комнатные растения!

Многие дамы для улучшения настроения начинают покупать цветущие или декоративно - лиственные горшечные растения. Сюрпризом могут оказаться вредители.

Любуясь купленными или подаренными цветами дома, через какое-то время наблюдаем - листья приобрели неравномерную желто-белую окраску, с желтыми пятна, серебристыми штрихами, а на их нижней стороне видны темные выделения, и растение становится неприглядным. Такие повреждения характерны для трипсов.

Большинство трипсов живут на цветках растений и питаются их соками, реже — пыльцой и нектаром. Вредители комнатных растений и цветочных культур. В агрономии большинство видов считаются вредителями сельскохозяйственных культур.

Некоторые трипсы — опасные карантинные объекты. Один из таких западный цветочный трипс (калифорнийский цветочный трипс) — вредитель культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Встречается повсеместно, так как благодаря торговле был завезён во многие страны.

Предпочитает различные виды роз, хризантем, гвоздики, герберы, цикламены, сенполии, пеларгонии, гипсофилы, цинерарии, а также огурцы.

Меры борьбы:

Наиболее эффективно введение карантина, фитосанитарные мероприятия (удаление повреждённых растений, стерилизация грунта, обеззараживание инструмента и тары), использование инсектицидов.

Можно использовать биологические методы - энтомофаги (хищник клещ амблисейус).

Еще одной опасной «непрошенной» гостьей на комнатных растениях можно считать белокрылку.

В дикой природе насчитывают около двухсот видов этого паразита. Когда-то белокрылки обитали исключительно в теплых районах мира, но сейчас они распространились практически повсюду, поражая не только оранжерейные и овощные культуры, но и комнатные растения.

Наиболее распространенные виды белокрылок паразитирующие на комнатных растениях:

Тепличная, или оранжерейная, белокрылка распространена повсеместно, паразитирует в теплицах и оранжереях. Повреждает томаты, огурцы и некоторые цветочные растения.

Цитрусовая белокрылка встречается в Японии, Индии, Китае, Северной и Южной Америке; в России— на Черноморском побережье Кавказа. Опасный карантинный вредитель цитрусовых и других декоративных культур.

Белокрылка похожа на миниатюрного белого мотылька. При малейшем прикосновении к растению, они взлетают над цветочным горшком, как белое облачко и оседают на ближайших цветах и подоконнике.

Чаще всего белокрылка селится на орхидеи, бегонии, фуксии, герберы, комнатные гранаты, глоксинии, герани, бальзамины и другие.

Меры борьбы:

Введение карантина, фитосанитарные мероприятия (удаление повреждённых растений, стерилизация грунта, обеззараживание инструмента и тары), использование инсектицидов (действуют только против взрослых особей, личики не убивают). Также эффективно в этот момент понижать температуру воздуха, ниже +10 0С жизненный цикл белокрылки приостанавливается, взрослые особи погибают, а личинки перестают развиваться. Холодостойкие сорта комнатных растений можно без ущерба для них выставить под открытую форточку или вынести на балкон на несколько дней.

Хорошо себя показали в использовании желтые клеевые ловушки. Это небольшие картонные или пластиковые пластины, на которые с обеих сторон нанесен слой специального энтомологического клея. Ловушки устанавливаются вблизи растений. Считается, что желтый привлекает белокрылок, они на него слетаются и прилипают к клеевой поверхности.

Комнатные растения это лакомая добыча еще для этого мелкого вредителя – паутинного клеща.

Вред цветам наносят как личинки, так и взрослые особи. Живет и размножается клещ на комнатных растениях, клеточным соком которых и питается в процессе своего существования. Прятаться вредитель может в почве, кашпо или в пазухах на самом растении, заметными становятся, когда их колония достигает уже внушительного количества особей.

Этот цветочный вредитель распространен в природе довольно широко, встречаются следующие виды:

Обыкновенный. Его цветоводы встречают чаще всего. Он же является и наиболее опасным для всех видов комнатных растений.

Цикламеновый. Это почвенный тип клеща. Он прячется именно в горшке с землей. Избавиться от него на порядок сложнее, чем от других разновидностей.

Ложный. Одна из самых мелких разновидностей паутинного клеща. О его появлении, как правило, узнают, когда растение уже начинает чахнуть.

Красный. Обладает ярким окрасом. Обычно селится на розах, орхидеях и лимонных растениях.

Меры борьбы:

Проведение обязательных мероприятий - удаление повреждённых растений, стерилизация грунта, обеззараживание инструмента и тары).

Главное отличие паутинного клеща от трипсов и белокрылок, в том что он не насекомое, а клещ, и выбирать для химической борьбы необходимо не инсектициды, а акарицицы.

Подводя итог по мерам борьбы с комнатными вредителями хочется остановиться на профилактических мероприятиях:

- недавно приобретенные растения на месяц помещайте в карантин (размещайте отдельно от других);

-регулярно осматривайте все растения в комнате;

- ежемесячно устраивайте теплый душ или мойте листья с двух сторон влажным тампоном от пыли и возможных вредителей;

- не допускайте застоя воды в цветочных поддонах

- укрепляйте здоровье и иммунитет растений с помощью подкормок и биостимуляторов.

Эти простые правила помогут сохранить цветы от вредителей и получить желаемые впечатления!

С целью обеспечения карантинного фитосанитарного благополучия территории Кузбасса в 2022 инспекторы отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проводят мониторинг (обследование) теплиц с овощными и цветочными культурами с установкой цветных клеевых ловушек. В текущем году установлено более 2000 ловушек на западного цветочного трипса и обследовано около 40 га теплиц. На сегодняшний день карантинных видов вредителей не выявлено.