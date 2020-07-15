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Open Air «Atomic summer» в Эвент парке «Кузбасскино»

Современное рекреационное пространство «Эвент парк» расширяет границы возможного и предлагает кузбассовцам новый формат программ- Open Air. Каждую пятницу с 21:00 ждем драйвовых тусовщиков, любящих отдохнуть на свежем воздухе в черте города…
Для этого мы создали комфортное клубное пространство, оснащенное современным оборудованием и модным уличным танцполом. Успей занять свое место под солнцем! Клубное пространство имеет несколько популярных зон: launge, dance, фотозона и after party.

В программу Open Air входят:

 с 21:00 Launge Zone,- в спокойной и уютной, расслабляющей атмосфере можно скрасить свое ожидание шоу программы и занять себя соответствующей музыкой, интерьером и атмосферой;

 с 23:00 Party time, - выступления популярных Кузбасских DJ с клубной музыкой разных стилей, форматов, КВт звука; модных MC и шоуменов с бомбическими шоу.

After party- просмотр полнометражного фильма, согласно репертуару ГАУК «Кузбасскино» после вечеринки (Билеты приобретаются отдельно).

Open Air «Atomic summer» - это новый стиль ночной жизни молодежи!

Возрастное ограничение 18+. Подробная информация на сайте kuzbasskino.ru, в социальных сетях и по телефону: 36-44-10 и 36-43-69.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/07/2020
Культура
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