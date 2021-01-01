Оперативная помощь кемеровских спасателей помогла сохранить жизнь 83–летней женщине

Сигнал поступил из Ленинского района города: сиделка пришла навестить свою пожилую подопечную, дверь квартиры оказалась закрыта изнутри. На телефонные звонки и стук в дверь реакции не было, женщина решила обратиться за помощью к спасателям.
Специалисты, оценив ситуацию, решили проникнуть в квартиру через окно балкона 2 этажа – в работе была задействована штурмовая лестница. Пожилая хозяйка квартиры была обнаружена на полу в зале. По её словам, она хотела дойти до ванны, но резко заболели ноги и передвигаться дальше женщина уже не смогла.
Спасатели помогли прибывшей бригаде медиков транспортировать пострадавшую до кареты скорой помощи, кемеровчанка была госпитализирована в медицинское учреждение.
Всего за прошедшие сутки кемеровские спасатели выезжали на 8 обращений от жителей областного центра.
В новогодние праздники специалисты Кемеровской службы спасения будут работать в режиме повышенной готовности. В случае, если Вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, необходимо обращаться по номеру: 112, либо по телефону горячей линии Кемеровской службы спасения: 77-05-05.
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