Оперная премьера в Тяжине

В Тяжинской детской школе искусств № 31 состоялась премьера оперы «Муха-Цокотуха».

Юные артисты постарались убедительно показать малышам, что зло получает достойный отпор, а добро – торжествует. Приобщать малышей к оперному искусству здесь начали семь лет назад. За это время с детьми поставили мюзикл «Лесная сказка», оперы «Сказка о глупом мышонке», «Колобок», «Волшебный мешочек», «Стрекоза и муравей».

Педагоги детской школы искусств убеждены, что опера позволяет прививать ребятишкам общечеловеческие ценности и любовь к музыке. Сначала детсадовцы приходят сюда в качестве зрителей, а затем, проникнувшись атмосферой музыкального творчества, и сами выступают в оперных постановках.

Режиссер-постановщик оперы «Муха-Цокотуха», преподаватель Тяжинской ДШИ № 31 Ольга Петровна Иванова отметила, что ребятишки увлеченно включаются в подготовку каждой новой оперы и с нетерпением ждут следующую сказку.