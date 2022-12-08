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ОПФР в Кузбассе с мая выплатило семьям с детьми от 8 до 17 лет более 950 миллионов рублей

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет в Кузбассе предоставляется на более чем 90 тысяч детей. С мая 2022 г., когда благодаря изменениям в законодательстве круг получателей выплаты расширился, Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу выплатило 950,5 миллиона рублей нуждающимся семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Согласно условиям оформления пособия, размер выплаты зависит от доходов родителей и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума (ПМ) ребенка в регионе. Если при назначении пособия в базовом размере (50% ПМ) доход на одного человека в семье оказывается меньше среднедушевого прожиточного минимума, выплату увеличивают до 75%. Если с учетом этого средний доход семьи по-прежнему не дотягивает до прожиточного минимума, Пенсионный фонд устанавливает пособие в максимальном размере - 100% регионального прожиточного минимума ребенка.

При назначении пособия применяются критерии нуждаемости, которые наряду с доходами включают принадлежащее семье имущество.

Процедура оформления пособия проста. В большинстве случаев для оформления выплаты достаточно заявления. Остальные сведения Пенсионный фонд подтверждает через государственные информационные системы и по межведомственному взаимодействию.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.

Напомним, что с 1 января 2023 года вводится единое пособие на детей и беременных женщин, которое заменит шесть действующих мер поддержки, включая выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка, выплаты до достижения ребенком 3 лет, а также выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

Пособие будет предоставлять Социальный фонд России. При назначении выплаты будут применяться единые правила и комплексная оценка нуждаемости семьи. В зависимости от доходов родителей размер пособия будет дифференцированным: 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. По таким правилам сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

 

 

Фото: ОПФР

Общество
kuzbassnews.ru
08/12/2022
Общество

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