Определение об отказе приостановить решение о призыве по мобилизации жителя Мариинска признано законным
Ранее Мариинский городской суд Кемеровской области отказал 30-летнему местному жителю в удовлетворении административного искового заявления о признании решения призывной комиссии по мобилизации незаконным.
Тогда же мариинец просил суд применить меры предварительной защиты в виде приостановления действия его призыва по мобилизации, которое также было оставлено без удовлетворения. Не согласившись с этим решением, мариинец обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию…
При подаче в суд административного искового заявления, о результатах рассмотрения которого мы рассказывали ранее, 30-летний житель Мариинского муниципального округа подал заявление о применении мер предварительной защиты в виде приостановления в отношении него действий, связанных с мобилизацией, до вступления в законную силу «основного» решения суда.
Однако при рассмотрении этого заявления суд пришёл к выводу об отказе в его удовлетворении, так как в нём приведены доводы и возражения относительно предмета административного иска по существу, что не может быть оценено в рамках рассмотрения заявления о принятии мер предварительной защиты.
«Запрет организации призыва не соотносится с заявленными требованиями и прямо противоречит закону, который относит организацию призыва к исключительным полномочиям административного ответчика (военного комиссариата), вмешиваться в деятельность которого и подменять собою суд не вправе», – говорится в определении суда.
В результате суд отказал в применении требуемых истцом мер предварительной защиты.
Не согласившись с определением суда, призывник обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, но вчера, 3 ноября 2022 года, Кемеровский областной суд оставил определение без изменения.
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