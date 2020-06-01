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Определены победители регионального фестиваля-конкурса солдатской песни «Виктория»

Лауреатами фестиваля-конкурса стали эстрадные коллективы Тяжинского районного Дома культуры «Юбилейный»: народный самодеятельный коллектив, эстрадная группа «Сибирский тракт» (руководитель Валерий Михайлович Лазутин) и эстрадный самодеятельный коллектив «Крылья песни» (руководитель Владимир Николаевич Зырянов). Народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Россияночка» (руководитель Евгения Анатольевна Простатина) и солист группы «Сибирский тракт» Владимир Пивченко стали дипломантами конкурса.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/06/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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