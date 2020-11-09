Опытный релейщик, пламенный болельщик

Человека, проработавшего в энергетической отрасли больше 40 лет, впору назвать «энциклопедией», где можно черпать базовые знания молодым начинающим сотрудникам. Коллеги, кстати, так и называют начальника службы релейной защиты Кузбасского филиала Россети Сибирь Виталия Черняева –наш незаменимый «справочник по энергетике». А если собрать весь опыт, профессионализм, новаторские идеи и аналитический склад ума, да к тому же обогатить все это интереснейшими «высоковольтными историями» – можно запросто книгу написать.

Книги, к слову говоря, – это отдельная веха в биографии нашего героя.

«Десятки учебников пришлось перечитать, чтобы поступить в Томский политехнический институт имени Кирова. Учился, как все, но особенно нравились предметы «Релейная защита» и «Автоматика энергетических систем», по которым были отличные оценки, – рассказывает энергетик. – С детства я был фанатом образования, как губка впитывал новые знания, и по сей день, проработав в энергетике 42 года, живу по тому же принципу – шагаю в ногу со временем, много читаю, набираюсь знаний, чтобы потом передать их коллегам».

Свою карьеру энергетика Виталий Черняев начал с должности инженера-релейщика Ленинской группы подстанции «Северных Сетей». За годы работы в Кузбасском филиале Россети Сибирь прошел путь от инженера производственного отделения до начальника службы релейной защиты и автоматики Центра управления сетями. Колоссальный опыт просто так не дается. Именно это в нем и ценят коллеги – трудолюбие и невероятную целеустремленность.

«Одна из страниц в большом перечне нашей работы – это ввод новых устройств релейной защиты и автоматики на подстанции и линии электропередачи, – поясняет Виталий Олегович. – Работа с приборами, которые определяют места повреждения и регистрируют аварийные события сложная, но невероятно интересная. Когда изучаю файл, где зафиксированы все токи, напряжения и время срабатывания защиты, чувствую себя настоящим детективом. Работа инженера – это, прежде всего, качественный анализ, детективная скрупулезность, которая в итоге приводит к результату. Да, мы работаем на результат, а значит на качественное электроснабжение потребителей. Больше 40 лет без «профессионального выгорания», а все потому что, любимая работа каждый день вдохновляет. Я стараюсь быть в курсе всех инноваций и технологий, повышаю свой профессиональный уровень, осваивая передовой опыт и новые методы работы в электроэнергетике».

Свою сложную аналитическую работу Виталий Черняев гармонично «разбавляет» яркими эмоциями, любит активный отдых:: летом – велосипед, бег, плавание, зимой – лыжи. Не как спортсмен, а для разминки и хорошего настроения. А еще он – заядлый болельщик. В этом году инженеру посчастливилось побывать на финале Гран-при России этапе «Формулы–1» в Сочи. Рьяный болельщик зарядился эмоциями, да так, что и сам готов переключить скорость. Сейчас перед ним все дороги открыты и в профессии, и в жизни.