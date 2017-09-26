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«Осеннее многоцветье»

23 сентября в Прокопьевске проходил IV городской открытый фестиваль поэтического творчества «Осеннее многоцветье», на котором побывали и члены калтанского Поэтического клуба «Родник»: К.П. Турецкий, В.В. Алексеева, Г.А. Синкина, Д.Г. Малишенко.

Все поэты выступили достойно и получили дипломы и благодарственные письма.

Хочется отметить К.П. Турецкого, который прочитал замечательные стихотворения в номинации «Осенние размышления». Но так как в этой номинации было самое большое количество участников, то призовые места были отданы прокопчанам. Очень хорошее было и выступление В.В. Алексеевой, это отметили все присутствующие, но, к сожалению, выступление не было по достоинству оценено жюри фестиваля-конкурса.

В двух номинациях «Авторская песня» и «Воспеть эту Землю» участвовала Дарья Малишенко. Она завоевала статуэтку диплом III степени, раскрыв тему любви к родному краю и экологии.
Г.А. Синкина получила статуэтку и диплом III степени в номинации «Творчество детям».
Клуб «Родник» благодарит Управление культуры Калтанского городского округа и лично М.А. Меркулову за предоставленный для этой поездки транспорт.

Культура
Калтан
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
26/09/2017
Культура
Калтан
Прокопьевск
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