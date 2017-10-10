Осенний праздник в Нововосточной средней школе

В пионерской дружине имени Николая Ивановича Масалова Нововосточной средней школы Тяжинского района состоялся осенний праздник «Легенды о цветах».
Творческая группа ребят украсила сцену, подготовила интересные игры, загадки о цветах. Организаторы праздника рассказали ребятам о цветочных легендах и праздниках. Девочки отряда имени Владимира Кравченко подготовили инсценировку сказки Андрея Платоновича Платонова «Неизвестный цветок».
Пионеры 5-х, 7-х классов приняли участие в выставке творческих работ «Краски осени». Здесь ребята представили интересные поделки из овощей, листьев, цветов. Самые оригинальные работы были отмечены грамотами.
Активное участие в подготовке праздника приняли председатель совета дружины Надежда Дурнова, члены совета «Культура» Людмила Васильченко, Наталья Хи, Елена Горюнова, участница редколлегии совета дружины Ольга Матвеева.
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