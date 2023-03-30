Осинники загрузили в мультик

Новокузнецкие аниматоры из «Школы безопасности «Знай КаК» вместе с ребятами из детского дома «Ровесник» сделали мультфильм про достопримечательности Осинников.

Йети и друзья предлагают побывать в Центральном парке, музее военной техники, экспозиции горно-шахтного оборудования и даже Парк Юрского периода.

Всего рассказывать не будем, приезжайте и посмотрите сами!

Ролик сделан в рамках проекта «Мультикузбасс», который поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Всего создано 10 мультфильмов о городах и достопримечательностях Кузбасса.

«Мы задумали этот проект как серию мультипликационных туристических открыток. Он будет полезен и ребятам в детских садах и школьникам начальных классов, а также гостям нашего региона. Партнёром проекта выступило Агентство по туризму Кузбасса», — рассказал руководитель проекта Алексей Кругляков.

Фото скрин видео Видео: Школа безопасности "Знай Как"