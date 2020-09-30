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Осинниковские росгвардейцы сдали нормативы ГТО

  В городе Осинники личный состав вневедомственной охраны Росгвардии присоединился к общероссийскому движению «Готов к труду и обороне».

    Экипажи групп задержаний вместе с командирами выполнили нормативы в прыжках в длину с места, подтягивании на перекладине, стрельбе, а также в беге на длинную и короткую дистанцию. Спортивные достижения стражей правопорядка зафиксировали представители из городского Центра тестирования ГТО. После обработки результатов росгвардейцев ожидает торжественная церемония вручения удостоверений и знаков отличия.

    В сентябре к общероссийскому движению «Готов к труду и обороне» присоединились уже более 300 кузбасских росгвардейцев.

 

   

Спорт
Осинники
kuzbassnews.ru
30/09/2020
Спорт
Осинники
Новости Кузбасса

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