Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Осинниковские росгвардейцы взяли на себя заботу о труженице тыла

В Кемеровской области сотрудники Росгвардии Осинниковского филиала вневедомственной охраны заботятся о 93-летней жительнице поселка Малиновка Анариной Прасковье Трофимовне. С 1941 по 1945 годы она трудилась в колхозе в Алтайском крае. После Великой Отечественной войны труженица тыла переехала в Кузбасс, который стал для нее родным. С 1969 года до выхода на заслуженный отдых Прасковья Трофимовна работала в сторожевой службе – прообразе современной вневедомственной охраны.

Молодое поколение сотрудников Росгвардии не забывает труженицу тыла, которая после смерти близких проживает одна в частном доме. Накануне росгвардейцы установили и покрасили новый забор. Бабушка благодарна стражам правопорядка, которые всегда готовы прийти к ней на помощь.

«Большую поддержку ветерану оказывают и местные власти, - рассказал начальник  Осинниковского филиала вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса подполковник Юрий Потапов, - В честь 75-летия Победы мы подготовили для Прасковьи Трофимовны совместный трогательный подарок. Росгвардейцы прошли торжественным маршем в честь трудового подвига труженицы тыла».  

Общество
Топ
Осинники
kuzbassnews.ru
02/07/2020
Общество
Топ
Осинники
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Первый канал» похвалил Новокузнецк
В эфире «Первого канала» рассказали о Новокузнецке в период ВОВ. Об этом сообщил мэр Сергей...
С крыши упал ребёнок: в Кузбассе не могут снести опасное здание
Целый полигон для экстремальных игр несколько лет не могут снести в центре Яи.
Три скейт-парка установили в Новокузнецке, Полысаеве и Таштаголе
Как сообщает ТК губернатора С. Цивилева, каждый скейт-парк состоит из 36-метрового овального...
В Кузбассе 81,29% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
"Явка проголосовавших на 12 часов местного времени 1 июля составила 81,29% от общего числа...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus