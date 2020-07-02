Осинниковские росгвардейцы взяли на себя заботу о труженице тыла

В Кемеровской области сотрудники Росгвардии Осинниковского филиала вневедомственной охраны заботятся о 93-летней жительнице поселка Малиновка Анариной Прасковье Трофимовне. С 1941 по 1945 годы она трудилась в колхозе в Алтайском крае. После Великой Отечественной войны труженица тыла переехала в Кузбасс, который стал для нее родным. С 1969 года до выхода на заслуженный отдых Прасковья Трофимовна работала в сторожевой службе – прообразе современной вневедомственной охраны.

Молодое поколение сотрудников Росгвардии не забывает труженицу тыла, которая после смерти близких проживает одна в частном доме. Накануне росгвардейцы установили и покрасили новый забор. Бабушка благодарна стражам правопорядка, которые всегда готовы прийти к ней на помощь.

«Большую поддержку ветерану оказывают и местные власти, - рассказал начальник Осинниковского филиала вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса подполковник Юрий Потапов, - В честь 75-летия Победы мы подготовили для Прасковьи Трофимовны совместный трогательный подарок. Росгвардейцы прошли торжественным маршем в честь трудового подвига труженицы тыла».