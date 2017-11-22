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Осинниковской городской детской больнице исполнилось 70 лет

Детская больница Осинников образована в 1947 году. В первые годы работы учреждение состояло из стационара на 50 коек, поликлиники и молочной кухни.

Со временем расширялся перечень медицинских услуг, росло количество специалистов. В 1970 году в состав учреждения входили стационар на 110 коек, поликлиника, две молочные кухни. Позже были открыты детский подростковый наркологический кабинет, кабинет медико-социальной помощи детям и подросткам, кабинет охраны зрения детей. В 2006 году на базе стационара начал работать филиал детской поликлиники, в 2017 году – новое  консультативно-диагностическое отделение.

В структуру больницы входят стационар, родильный дом на 47 коек, детская поликлиника на 360 посещений в смену, женская консультация на 77 посещений в смену, подростковый наркологический кабинет, детская молочная кухня. В учреждении трудятся 266 специалистов. Многие врачи и медицинские работники имеют государственные и областные награды.

Здоровье
Осинники
kuzbassnews.ru
22/11/2017
Здоровье
Осинники
Новости Кузбасса

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