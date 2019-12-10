«Оскар» за лучшую профессию на свете

«Я же с трансформаторами работаю, поэтому энергии у меня – вагон и маленькая тележка, а витамин «Д» получаю прямо на рабочем месте, - с юмором рассказывает энергетик. – Хорошим настроением и желанием трудиться меня «заряжает» дружный коллектив, новыми знаниями – руководство, а положительными эмоциями – школьники и студенты, для которых я провожу экскурсии на подстанции. Домой возвращаюсь энергичный, воодушевленный и всегда в хорошем настроении, даже если рабочий день затянулся. Приятно слышать от родных, что с моим появлением сам дом светом наполняется».

В энергетической отрасли Николай Шинкарев работает без малого 30 лет. Свой путь в «светлую профессию» он начинал с должности электрослесаря по ремонту подстанционного оборудования. Высшее образование получал, как он сам говорит, не отрываясь от производства. Сейчас в ведомстве энергетика – 58 подстанций, а в подчинении – 6 бригад. Несмотря на руководящую должность, в кабинете Николай Николаевич не засиживается, регулярно выезжает на подстанции, руководит монтажными и ремонтными работами на энергообъектах.

«Каждый год работы в энергетике – это прорыв. Мы «покоряем свой космос», внедряем интеллектуальные системы, апробируем новые технологии, - рассказывает Николай Шинкарев. – Этим летом, например, на подстанции Ново-Чертинская ввели систему мониторинга силовых трансформаторов. Для меня это – как открытие новой вселенной. Еще пару лет назад, чтобы проверить состояние изоляции силового трансформатора, мы выводили его из работы и тщательно испытывали. Сегодня мы мониторим «сердце» подстанции в режиме онлайн с помощью специальных датчиков. На своих тематических уроках для школьников и студентов я не перестаю повторять: энергетика – это отрасль будущего, поэтому нужно всегда быть готовым первым «выйти в открытый космос».

Николай Николаевич свой «космос» уже покорил. Теперь он носит гордое звание не только энергетика, но еще и Человека года, по версии администрации Беловского городского округа. Этот город за несколько десятков лет стал для него родным.