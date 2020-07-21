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Основной въезд в Белово открыли после ремонта

Северный въезд в Белово - столицу празднования Дня шахтера-2020 - открыт после ремонта. Образующие въезд улицы Аэродромную, Кемеровскую, Чкалова и Волошиной общей протяженностью почти 9 км отремонтировали за 45 дней.

К Дню шахтера на въезде установят стелу с названием города.

Стоимость дорожных работ - свыше 190 млн рублей.

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kuzbassnews.ru
21/07/2020
Общество
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Белово

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