Основной въезд в Белово открыли после ремонта

Северный въезд в Белово - столицу празднования Дня шахтера-2020 - открыт после ремонта. Образующие въезд улицы Аэродромную, Кемеровскую, Чкалова и Волошиной общей протяженностью почти 9 км отремонтировали за 45 дней.
К Дню шахтера на въезде установят стелу с названием города.
Стоимость дорожных работ - свыше 190 млн рублей.
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