Основной въезд в Белово открыли после ремонта

Мальчишки устроили поджог гаражей в центре Новокузнецка По словам очевидца, который "слил в сеть" видео работы спасателей, пожар устроили...

В Кемерове ищут пропавшего 57-летнего мужчину В областном центре пропал 57-летний Олег Шередько. Он ушёл 19 июля в неизвестном направлении. Рост...

Жители Новокузнецка обвинили подростков в поджоге гаражей Местные жители считают, что гаражи подожгли подростки. Сотрудники кузбасского управления МЧС...