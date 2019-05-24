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Основные требования предъявляемые к лекарственным средствам для ветеринарного применения

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области напоминает розничным продавцам, реализующим ветеринарные препараты и добавки, что основным документом, регулирующим отношения в сфере реализации лекарственных средств, в том числе предназначенных для животных, является Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ. В соответствии с нормами данного закона лекарственные средства - это вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации.

К лекарственным средствам, предназначенным для лечения животных, предъявляется ряд требований. На первичную упаковку и вторичную (потребительскую) упаковку лекарственных средств для ветеринарного применения должна наноситься надпись: "Для ветеринарного применения" и в обязательном порядке лекарственные средства подлежат государственной регистрации, т.е иметь номер регистрационного удостоверения. На территории РФ запрещается продажа фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств. С информацией о регистрации лекарственных препаратах для ветеринарного применения можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзра (http://fsvps.ru/) в разделе «Регистрация и Лицензирование».

Самое главное не стоит забывать, что согласно  п.п. 47 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", деятельность по реализации ветеринарных препаратов относится к фармацевтической и подлежит обязательному лицензированию. В сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных, лицензирующим органом является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее-Россельхознадзор). Для получения лицензии, в случае осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения, заинтересованным лицам необходимо обратиться в территориальное управление Россельхознадзора субъекта РФ по месту осуществления деятельности, а в случае оптовой торговли или производства лекарственных средств, в Центральный аппарат Россельхознадзра.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
24/05/2019
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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