Особенности лечения гинекомастии у мужчин

Безусловно, гинекомастия - серьезная проблема, с которой хочется разобраться как можно скорее. Но прежде чем принимать решение о том, как лечить гинекомастию у мужчин и необходимо ли удаление гинекомастии, нужно убедиться в ее наличии.

Методы диагностики

В первую очередь у больных осматривают и пальпируют подмышечные лимфатические узлы и ткани молочной железы. Далее следует УЗИ. Если во время процедуры врач заподозрит возможность злокачественного новообразования в грудной клетке, пациента могут направить на биопсию. В особых случаях также могут быть рекомендованы УЗИ яичек и КТ.

Обычно этих исследований достаточно для подтверждения гинекомастии, но решение о необходимости терапии и выборе лечебной тактики можно принять только после консультации эндокринолога, терапевта, невролога, онколога, уролога.

Характеристики лечения

Характер лечения зависит от причины заболевания. Поэтому в тех случаях, когда гинекомастия вызвана медикаментозно, необходимо вместе с лечащим врачом определить целесообразность продолжения такого лечения и, по возможности, сверить перечень и дозы применяемых препаратов. Конечно, если гинекомастия является следствием нарушения работы эндокринной системы, то в первую очередь необходимо бороться с заболеванием, вызвавшим развитие патологии.

В целом пациентам обычно назначают:

тестостерон;

Кломифен (антиэстроген);

нолвадекс (тамоксифен);

Даназол и др.

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Лекарства назначаются в зависимости от того, в каком направлении произошла гормональная перестройка в мужском организме. Например, при дефиците тестостерона назначают препараты для его замещения, а при избытке эстрогена - препараты, угнетающие его синтез. Чаще всего тестостерон назначают в связи с развитием гипогонадизма (недостаточного синтеза половых гормонов), хотя его применение подростками с физиологическими формами увеличения груди крайне редко оказывается эффективным.

Когда возникает вопрос о необходимости операции?

Иногда у больных, обращающихся в лечебные учреждения с подозрением на гинекомастию, при проведении диагностических мероприятий выявляют злокачественные опухоли. В таких ситуациях обычно рассматривается экстренное хирургическое вмешательство. В остальных случаях оперативное лечение применяют только при:

выраженной гинекомастии, длительность которой более двух лет;

рубцовой гинекомастии;

неэффективности медикаментозного лечения.

Безусловно, гинекомастия доставляет пациенту ряд существенных неудобств, в том числе и психологических. Но помимо этого заболевание может спровоцировать развитие такой серьезной патологии, как фиброз или рубцевание гинекомастии. Поэтому не следует упускать из виду, как лечить гинекомастию у мужчин.

Профилактика гинекомастии очень проста, она состоит из профилактики заболеваний, вызывающих ее, и особого контроля за лекарствами (в особенности с учетом их побочных эффектов).