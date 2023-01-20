Особенности лечения гинекомастии у мужчин

Безусловно, гинекомастия - серьезная проблема, с которой хочется разобраться как можно скорее. Но прежде чем принимать решение о том, как лечить гинекомастию у мужчин и необходимо ли удаление гинекомастии, нужно убедиться в ее наличии.
Методы диагностики
В первую очередь у больных осматривают и пальпируют подмышечные лимфатические узлы и ткани молочной железы. Далее следует УЗИ. Если во время процедуры врач заподозрит возможность злокачественного новообразования в грудной клетке, пациента могут направить на биопсию. В особых случаях также могут быть рекомендованы УЗИ яичек и КТ.
Обычно этих исследований достаточно для подтверждения гинекомастии, но решение о необходимости терапии и выборе лечебной тактики можно принять только после консультации эндокринолога, терапевта, невролога, онколога, уролога.
Характеристики лечения
Характер лечения зависит от причины заболевания. Поэтому в тех случаях, когда гинекомастия вызвана медикаментозно, необходимо вместе с лечащим врачом определить целесообразность продолжения такого лечения и, по возможности, сверить перечень и дозы применяемых препаратов. Конечно, если гинекомастия является следствием нарушения работы эндокринной системы, то в первую очередь необходимо бороться с заболеванием, вызвавшим развитие патологии.
В целом пациентам обычно назначают:
- тестостерон;
- Кломифен (антиэстроген);
- нолвадекс (тамоксифен);
- Даназол и др.
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Лекарства назначаются в зависимости от того, в каком направлении произошла гормональная перестройка в мужском организме. Например, при дефиците тестостерона назначают препараты для его замещения, а при избытке эстрогена - препараты, угнетающие его синтез. Чаще всего тестостерон назначают в связи с развитием гипогонадизма (недостаточного синтеза половых гормонов), хотя его применение подростками с физиологическими формами увеличения груди крайне редко оказывается эффективным.
Когда возникает вопрос о необходимости операции?
Иногда у больных, обращающихся в лечебные учреждения с подозрением на гинекомастию, при проведении диагностических мероприятий выявляют злокачественные опухоли. В таких ситуациях обычно рассматривается экстренное хирургическое вмешательство. В остальных случаях оперативное лечение применяют только при:
- выраженной гинекомастии, длительность которой более двух лет;
- рубцовой гинекомастии;
- неэффективности медикаментозного лечения.
Безусловно, гинекомастия доставляет пациенту ряд существенных неудобств, в том числе и психологических. Но помимо этого заболевание может спровоцировать развитие такой серьезной патологии, как фиброз или рубцевание гинекомастии. Поэтому не следует упускать из виду, как лечить гинекомастию у мужчин.
Профилактика гинекомастии очень проста, она состоит из профилактики заболеваний, вызывающих ее, и особого контроля за лекарствами (в особенности с учетом их побочных эффектов).