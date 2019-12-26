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Особенности выплаты пенсий и пособий в январе

Отделение ПФР по Кемеровской области сообщает, что выплата пенсий в кредитных учреждениях Кузбасса в январе 2020 года будет произведена по прежнему графику в установленные договорами сроки.

Тем, кому доставку пенсий и пособий организует «Почта России», сообщаем, что в период новогодних праздников отделения почтовой связи Кузбасса будут осуществлять доставку пенсии в обычном режиме 3, 4, 5, 6, 8 января 2020 года, за исключением ряда городских и сельских отделений. Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий в этих почтовых отделениях установлен иной режим работы, уточнить который можно в самих отделениях или через мобильное приложение Почты России.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни в регионе осуществляется по согласованию с ОПФР по Кемеровской области с учетом особенностей организации их доставки.

Общество
kuzbassnews.ru
26/12/2019
Общество
Новости Кузбасса

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