Особый противопожарный режим введён в Кузбассе

C 20 декабря 2019 до 15 февраля 2020 года на территории Кузбасса установлен особый противопожарный режим.
Во время действия режима сотрудники МЧС России усиливают требования к соблюдению норм пожарной безопасности, как рядовых граждан, так и руководителей и собственников предприятий.
Большое внимание будет уделено профилактической и разъяснительной работе с населением по вопросам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожаров, а также по соблюдению требований распространения и использования пиротехнических изделий. Для этого инспекторы надзорной деятельности совместно с сотрудниками полиции, представителями органов местного самоуправления, а также со старостами сельских поселений планируют проведение профилактических рейдов в частном секторе.
Особый противопожарный режим предусматривает ужесточение требований к должностным лицам, руководителям предприятий, организаций и гражданам по соблюдению ими требований пожарной безопасности. Размер штрафных санкций за нарушения правил пожарной безопасности на этот период увеличен и составляет: для граждан до 4000 рублей, для должностных лиц до 30000 рублей, для юридических лиц до 400000 рублей.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области
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