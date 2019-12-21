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Особый противопожарный режим введён в Кузбассе

C 20 декабря 2019 до 15 февраля 2020 года на территории Кузбасса установлен особый противопожарный режим.

Во время действия режима сотрудники МЧС России усиливают требования к соблюдению норм пожарной безопасности, как рядовых граждан, так и руководителей и собственников предприятий.

Большое внимание будет уделено профилактической и разъяснительной работе с населением по вопросам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожаров, а также по соблюдению требований распространения и использования пиротехнических изделий. Для этого инспекторы надзорной деятельности совместно с сотрудниками полиции, представителями органов местного самоуправления, а также со старостами сельских поселений планируют проведение профилактических рейдов в частном секторе.

Особый противопожарный режим предусматривает ужесточение требований к должностным лицам, руководителям предприятий, организаций и гражданам по соблюдению ими требований пожарной безопасности. Размер штрафных санкций за нарушения правил пожарной безопасности на этот период увеличен и составляет: для граждан до 4000 рублей, для должностных лиц до 30000 рублей, для юридических лиц до 400000 рублей.

 

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
21/12/2019
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Новости Кузбасса

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