Осталась неделя для взноса по софинанированию пенсий

Отделение ПФР по Кемеровской области в целях своевременного зачисления и корректного учета взносов на накопительную пенсию рекомендует всем участникам Программы государственного софинансирования пенсии успеть произвести перечисление средств в Пенсионный фонд до 25 декабря 2018 г.

Кроме того, чтобы государство внесенную сумму удвоило, необходимо, чтобы она составила более двух тысяч рублей за год.

В Кемеровской области тех, кто оплатил менее двух тысяч рублей и рискует потерять год, так как не сможет рассчитывать на государственное софинансирование по итогам 2018 года, чуть больше 3,2 тыс. человек.

Направить средства на накопительную пенсию можно двумя способами: самостоятельно, перечисляя деньги в Пенсионный фонд через кредитную организацию, либо через работодателя (для граждан, которые написали на работе заявление об удержании добровольных страховых взносов из заработной платы).

Бланки платежных квитанций для перечисления взносов в рамках Программы с реквизитами региональных отделений Сбербанка можно найти на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru .

В целом в программе государственного софинансирования пенсии участвуют почти 288,4 тыс. кузбассовцев.

В 2018 г. для 14 тыс. человек закончится 10-летний срок с начала уплаты добровольных страховых взносов. Это значит, что последнее удвоение взноса на счете участника произойдет весной 2019 г. и далее человек при желании сможет продолжать копить на пенсию, но уже без участия государства.