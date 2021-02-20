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Остались считанные дни для сдачи отчета СЗВ-СТАЖ

ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу напоминает работодателям, что не позднее 1 марта 2021 года необходимо сдать отчет по форме СЗВ-СТАЖ за 2020 год. Данные отчетов пополнят сведения о стаже 1 062 573 зарегистрированных трудящихся региона.

Ожидается, что всего территориальные органы ПФР примут отчеты у 43,3 тысяч работодателей Кемеровской области. Сегодня уже 33 тысячи страхователей отчитались за 849,4 тысяч сотрудников.

СЗВ-СТАЖ – годовой отчет по данным кадрового учета, который содержит информацию по всем сотрудникам, выполняющим работу по трудовому договору или договору гражданско-правового характера и позволяет пополнять сведения персонифицированного учета на каждого гражданина, соблюдая его пенсионные права. Даже если в компании числится 1 сотрудник (он же директор), необходимо сведения на него внести в отчет.

Отчет может быть представлен в территориальный орган ПФР в электронной форме по электронным каналам связи с усиленной квалифицированной электронной подписью, а также при личном приёме (через представителя), по почте. Бесплатные программы для формирования сведений можно найти на сайте ПФР: Меню – Работодателям – Программное обеспечение.

Напомним, что обновлённые данные о стаже за 2020 год в индивидуальном лицевом счете кузбассовцы смогут увидеть в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР после обработки данных отчетов СЗВ-СТАЖ в системе Пенсионного фонда.

Общество
kuzbassnews.ru
20/02/2021
Общество
Новости Кузбасса

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