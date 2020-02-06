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Осталось меньше месяца до сдачи отчета СЗВ-СТАЖ

До 2 марта включительно 44783 работодателям Кемеровской области нужно сдать отчет по форме СЗВ-СТАЖ за 2019 г. Данные отчетов пополнят сведения о стаже жителей Кузбасса, а это 1099618 зарегистрированных трудящихся.

Сегодня уже 27051 страхователь отчитался за 450534 сотрудника.

В соответствии с действующим законодательством страхователь представляет сведения на всех работающих у него застрахованных лиц раз в год за предшествующий отчетный период. Даже если в компании числится 1 сотрудник (он же директор), необходимо также заполнять на него сведения.

Сведения могут быть представлены в территориальный орган ПФР в электронной форме по электронным каналам связи, с усиленной квалифицированной электронной подписью, а также при личном приёме (через представителя), по почте.

Напомним, что СЗВ-СТАЖ – годовой отчет, составленный по данным кадрового учета, который содержит информацию по всем сотрудникам, которые выполняют работу по трудовому договору или договору гражданско-правового характера. Отчетная кампания направлена на соблюдение пенсионных прав граждан. Обновлённые данные в индивидуальном лицевом счете кузбассовцы смогут увидеть в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР после обработки данных в системе ПФР.

Актуальные формы для заполнения сведений можно найти на сайте ПФР (вкладка Страхователям/Работодателям) в разделе «Бесплатные программы, формы и протоколы».

Обращаем внимание страхователей, у которых работники трудятся в сельской местности на работах, дающих в будущем право на установление повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии*: при заполнении формы СЗВ-СТАЖ необходимо проставлять код «СЕЛО» в графе «территориальные условия» вместе с кодом «РКС».

 

* В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.11.2018 № 1440

Общество
kuzbassnews.ru
06/02/2020
Общество
Новости Кузбасса

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