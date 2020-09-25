Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Осталось меньше недели для подачи заявления о выплате на детей до 16 лет

30 сентября 2020 года - последний день подачи заявлений для назначения выплат, которые были введены в качестве мер господдержки в период распространения коронавирусной инфекции.

Этот срок касается следующих выплат:

- ежемесячной на детей до 3 лет - по 5000 рублей за апрель, май и июнь;

- единовременной на детей с 3 до 16 лет - 10 000 рублей в июне;

- единовременной на детей до 16 лет - 10 000 рублей в июле.

Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, в МФЦ либо в клиентских службах ПФР. Родителям, обратившимся за выплатами сейчас, Пенсионный фонд произведет их одним платежом.

Обращаем внимание, что право на получение единовременной выплаты 10000 рублей имеют также семьи, в которых 3 года детям исполняется в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года.

Для справки:

В качестве дополнительной поддержки в период борьбы с коронавирусной инфекцией в Кузбассе Пенсионный фонд выплатил более 10 миллиардов рублей. Их получили родители свыше 500 тысяч детей до 16 лет.

Отметим, что речь идет только о гражданах, ранее не заявивших о своем праве на указанные меры поддержки. Семьям, которые уже получили выплаты на детей, обращаться дополнительно не нужно.

Общество
kuzbassnews.ru
25/09/2020
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Генпрокуратура передала в суд дело совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
Дело совладельца ТРЦ Зимняя вишня Вячеслава Вишневского направлено в суд. Генпрокуратура утвердила...
В кузбасском центре реабилитации произошла вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса произошла в реабилитационном центре "Топаз", по данным 2ГИС, центр...
Роспотребнадзор будет рекомендовать продление режима самоизоляции для пожилых кузбассовцев
В четверг, 24 сентября, на брифинге в Кемерове представитель Роспотребнадзора рассказала, что...
В Кузбассе из-за SARS-CoV-2 закрыли девять образовательных учреждений
«На сегодня полностью закрыто девять образовательных учреждений, из них семь школ, одно среднее...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus