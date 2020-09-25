Осталось меньше недели для подачи заявления о выплате на детей до 16 лет

30 сентября 2020 года - последний день подачи заявлений для назначения выплат, которые были введены в качестве мер господдержки в период распространения коронавирусной инфекции.

Этот срок касается следующих выплат:

- ежемесячной на детей до 3 лет - по 5000 рублей за апрель, май и июнь;

- единовременной на детей с 3 до 16 лет - 10 000 рублей в июне;

- единовременной на детей до 16 лет - 10 000 рублей в июле.

Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, в МФЦ либо в клиентских службах ПФР. Родителям, обратившимся за выплатами сейчас, Пенсионный фонд произведет их одним платежом.

Обращаем внимание, что право на получение единовременной выплаты 10000 рублей имеют также семьи, в которых 3 года детям исполняется в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года.

Для справки:

В качестве дополнительной поддержки в период борьбы с коронавирусной инфекцией в Кузбассе Пенсионный фонд выплатил более 10 миллиардов рублей. Их получили родители свыше 500 тысяч детей до 16 лет.

Отметим, что речь идет только о гражданах, ранее не заявивших о своем праве на указанные меры поддержки. Семьям, которые уже получили выплаты на детей, обращаться дополнительно не нужно.