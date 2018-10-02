Осталось несколько дней для заявок

Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области напоминает, что до 8 октября жители региона в возрасте от 50 лет и старше, а также пенсионеры с инвалидностью могут подать заявки на участие в IV Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету–2018», организованном Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком».

Участники конкурса должны владеть навыками работы на компьютере и в сети Интернет, уметь выразить свою точку зрения в жанре эссе, проиллюстрировав его фотографиями.

Чтобы принять участие в конкурсе «Спасибо интернету–2018», необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs , приложив свою конкурсную работу – эссе с фотографиями в соответствии с номинациями конкурса: