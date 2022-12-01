Оставлен под стражей 32-летний житель Кузбасса, обвиняемый в разбойном нападении на магазин в Мариинске

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в конце ноября 2022 года Кемеровский областной суд оставил без изменения постановление Мариинского городского суда Кемеровской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого 32-летнего жителя Мариинска, обвиняемого в совершении разбойного нападения на продуктовый магазин.

Ранее Мариинский городской суд Кемеровской области избрал на два месяца меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 32-летнего жителя Мариинска, обвиняемого в совершении разбоя, то есть нападения в целях хищения чужого имущества, совершённого с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть вторая статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Органами предварительного расследования он обвиняется в том, что 7 ноября 2022 года в позднее время суток пришёл в один из продуктовых магазинов Мариинска. Угрожая продавцу кухонным ножом, он похитил из кассы около 20 тысяч рублей. Выбросив недалеко от магазина нож, обвиняемый убежал на соседнюю улицу, где заказал такси. По пути автомобиль такси был остановлен сотрудниками полиции, но пассажир стал странно себя вести, настаивая на игнорировании требования остановки автомобиля. Таксист всё же остановился и вышел из салона автомобиля. Через некоторое время при осмотре такси в заднем кармане водительского сиденья сотрудниками ГИБДД было обнаружено около 14 тысяч рублей, которые не принадлежали владельцу автомобиля. После выяснения всех обстоятельств пассажир такси был задержан по подозрению в совершении разбойного нападения.

Им оказался 32-летний не имеющий официального места работы местный житель, немногим более года назад освободившийся из мест лишения свободы, где он отбывал семь с половиной лет за разбойное нападение и причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшего смерть потерпевшего, совершённые в городе Анжеро-Судженск.

Мариинец обвиняется в совершении тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет, а также не имеет устойчивых социальных связей, постоянного источника доходов и регистрации на территории Российской Федерации. Эти и иные установленные судом обстоятельства дали основания полагать что, оставаясь на свободе, обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью и скрыться от органов следствия и суда.

В результате суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 8 января 2023 года.

Обвиняемый и его адвокат, не согласившись с постановлением суда, обжаловали его в вышестоящую судебную инстанцию, но Кемеровский областной суд на днях оставил обвиняемого под стражей на установленный судом срок.

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