Оставлен под стражей житель Кузбасса, обвиняемый в разбойном нападении на ломбард в Мариинске

19 марта 2021 года Кемеровский областной суд оставил без изменения постановление Мариинского городского суда Кемеровской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Мариинска, обвиняемого в совершении разбойного нападения на комиссионный магазин.
Органами предварительного расследования он обвиняется в том, что 4 марта 2021 года в вечернее время суток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к одному из комиссионных магазинов Мариинска. Воспользовавшись отсутствием в магазине покупателей, угрожая продавцу ножом, он потребовал денежные средства, находящиеся в кассе. В кассе магазина денежные средства отсутствовали, поэтому он забрал три мобильных телефона общей стоимостью около 24 тысяч рублей, скрывшись с места совершения преступления.
Менее чем через двое суток, 6 марта 2021 года, подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан сотрудниками органов внутренних дел.
Им оказался 38-летний не имеющий официального места работы местный житель, около года назад освободившийся из мест лишения свободы, где он отбывал пятилетний срок наказания за применение насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья, а также за угрозу применения насилия в отношении представителей власти.
11 марта 2021 года на постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
19 марта 2021 года Кемеровским областным судом по результатам рассмотрения апелляционной жалобы постановление Мариинского городского суда Кемеровской области оставлено без изменения.
Обвиняемый оставлен под стражей до мая 2021 года.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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