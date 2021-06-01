Осторожно! Клещи — переносчики опасных заболеваний!

С приходом теплых дней люди с домашними питомцами все чаще стали выбираться на природу. Но стоит помнить, что в лесу поджидает множество опасностей, в том числе и клещи.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тываи Кемеровской области-Кузбассу напоминает владельцам домашних животных, что наступил опасный период активной жизнедеятельности иксодовых клещей, укус которых может спровоцировать ряд опасных заболеваний, многие из которых могут привести к гибели питомцев.

Иксодовые клещи распространены повсеместно. Это паукообразные насекомые, имеющие каплевидную форму тела, 8 цепких лапок и круглую голову с хоботком.

С укусом клеща происходит непосредственное заражение животного пироплазмами. Именно в слюне клеща, которую он вводит в ранку от укуса для предотвращения свертываемости крови, находятся пироплазмы.

Пироплазмоз — это опасное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и при отсутствии компетентной терапии быстро приводит к гибели особи. Опасны не столько сами пироплазмы, сколько изменения в организме, происходящие под их действием. Паразитируя в крови (эритроцитах), они оказывают разрушающее действие.

При этом собаки, в связи с необходимостью их регулярного выгула, остаются в группе повышенного риска.

Заметить, что с собакой или кошкой что-то не так, можно по следующим признакам:

— животное постоянно беспокоится, трясёт головой и чешется;

— питомец мало ест или отказывается от пищи вовсе;

— утрачивает бодрость и большую часть времени проводит лежа.

Ощущать дискомфорт после укуса клеща животное начинает уже через пару часов.

При осмотре кожных покровов можно заметить отёк и покраснение на месте укуса. Также этот участок на ощупь значительно теплее, чем остальные части тела. Если клещ не был замечен и удалён в течение 48 часов, на пораженном месте появляется довольно крупное уплотнение. При попадании возбудителей пироплазмоза в кровь животного вместе со слюной паразита симптомы заболевания могут проявляться довольно быстро. Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток.

Само заболевание характеризуется повышением температуры тела. Если не оказать своевременное лечение, такой она остается вплоть до летального исхода. Через сутки после повышения температуры больное животное отказывается от пищи, становится вялым, места укуса вызывают зуд и беспокойство, появляются рвота и диарея.

На вторые – третьи сутки заболевания животное передвигается неохотно и странно — это обусловлено слабостью в задних лапах. Так происходит, если собака или кошка не получили должного своевременного лечения на протяжении недели после укуса паразита. К сожалению, на данной стадии помочь питомцу уже невозможно, и гибель его последует неминуемо.

Владельцам животных следует помнить, что при обнаружении клеща у животного будет лучше, если паразита удалит ветеринарный специалист.

Не стоит пытаться лечить животное самостоятельно, и, если после укуса клеща у питомца наблюдаются признаки ухудшения здоровья, необходимо незамедлительно обратиться в специализированную ветеринарную клинику.

Управление Россельхознадзора обращает ваше внимание на то, что для вовремя привитых животных заболевание не представляет особой опасности, т.к. риск у них минимальный! При заражении пироплазмозом спасти животное можно только в случае, если ему была оказана своевременная помощь. Чтобы не допустить заражения, достаточно тщательно обработать питомца до прогулки и внимательно осмотреть после. Чем раньше будет обнаружено и извлечено опасное насекомое, тем меньше вреда оно принесет животному.