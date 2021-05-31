Осторожно – вредители плодовых!

Дачный сезон в разгаре! Граждане саженцы приобретают, где придется - с машин вдоль дорог, на стихийных рынках. В это время появляется много псевдо продавцов, которые саженцы приобретают где угодно. Не исключено и в странах ближнего зарубежья, саженцы не районированные к условиям сибирского региона и не прошедшие фитосанитарный контроль.

Чем же так опасны эти такие саженцы? Главное - это занос опасных вредителей не имеющихся на территории Сибири, и как следствие угрозу для аграриев и садоводов, выращивающих плодово- ягодные деревья.

Случается так, что купил саженец, и урожай обещанный не получил и насекомого вредителя приобрел.

Специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора расскажут об опасных (карантинных) насекомых вредителях.

Наиболее распространенные вредители плодово - ягодных культур и симптомы повреждений

Американская сливовая плодожорка

Повреждает саженцы плодовых культур яблоня, черешня, слива, айва, груша, персик и др., посадочный материал декоративных розоцветных и горшечные растения роз.

Симптомы повреждений, диагностика: личинки развиваются в плодах, но окукливание происходит в почве, подстилке и трещинках коры деревьев и саженцев – таким образом, покоящаяся стадия вредителя (куколка) может быть обнаружена при осмотре посадочного материала.

Вишневая плодожорка

Предпочитает саженцы плодовых культур (черешня, вишня, яблоня, слива, айва, груша и др.), рассада и саженцы ягодных культур (клюква, черника, голубика, брусника), ягоды клюквы, черники, плоды яблок, черешни, вишни, сливы, груши, персика.

Симптомы повреждений, диагностика: внешние признаки поражения молодых побегов плодовых деревьев выражаются в увядании их кончиков, а также в образовании новых побегов из боковых почек пораженного побега. При поражении фруктов сквозь кожицу пораженных плодов вишни заметен узкий, коричневый ход, начинающийся от входного отверстия, расположенного обычно в центре темной, вдавленной площадки на поверхности плода. В случае поражения гусеницами яблок, под их кожицей могут быть найдены мины с личинкой внутри.

Восточная плодожорка

Растениями-хозяевами восточной плодожорки являются: персик, слива, абрикос, нектарин, яблоня, груша, айва, вишня, черешня, лавровишня, миндаль. Основным путем проникновения восточной плодожорки на новые территории является ввоз плодов, заселенных ею.

Симптомы повреждений, диагностика: При осмотре обращать внимание на поврежденные побеги. Коконы с куколками или зимующими гусеницами можно обнаружить под отставшей корой на ветвях, среди сухих листьев в поверхностном слое почвы между корней посадочного материала и в мумифицированных плодах.

Грушевая огневка

Повреждает саженцы и плоды груши

Симптомы повреждений, диагностика: Личинка зимует внутри зараженной цветочной почки дерева груши, в связи с чем возможен занос вредителя на новые территории с саженцами. При вскрытии такой почки может быть обнаружен небольшой белый кокон, содержащий внутри личинку. Плоды груши, заселенные личинками огневки, как правило, отстают в росте, чернеют и сморщиваются.

Тутовая щитовка

Вредит на шелковице, персике, абрикосе, сливе, яблоне, груше, сирени, ясени, клене и других – всего около 54 семейства.

На плодах не распространяется. Риск представляет на саженцах.

Симптомы повреждений, диагностика: необходимо тщательно осматривать все части растения: ствол, ветви, плоды, побеги, листья. В случае высокой плотности популяции стволы и ветви, особенно толстые, в верхней их части покрываются сплошным слоем щитков самок, в нижней части – самцов. На молодых побегах поселяются преимущественно самки, самцы же предпочитают стволы, толстые ветви. Нимфы самцов имеют белые, удлиненные войлокообразные, с двумя продольными желобками, щитки. Сильно зараженные деревья при преобладании в популяции самцов бывают покрыты настолько плотным слоем белых щитков, что становятся похожими на стволы берез.

Калифорнийская щитовка

Наибольший риск заноса на территорию Сибири представляют саженцы яблони, груши, абрикоса, персика, сливы, смородины красной и черной, вишни, черешни; из декоративных и лесных: береза, шиповник, роза, акация, боярышник, клен, сирень и др. — всего около 270 видов растений из 84 семейств.

Симптомы повреждений, диагностика: плодовые и декоративные деревья, зараженные калифорнийской щитовкой имеют специфическое продольное и поперечное растрескивание коры ствола и веток. При осмотре плодов и веток необходимо обращать внимание на наличие антоциановых пятен, которые образуются в результате питания калифорнийской щитовки. При осмотре наземных частей растений щитки хорошо видны на поверхности в виде плотных колоний или одиночных особей.

Главное, что необходимо помнить при покупке саженцев и посадочного материала это внимательный осмотр внешнего вида – состояние коры, цвет коры, отсутствие подозрительных изменений. При покупке саженцев и посадочного материала у продавцов не стесняйтесь спрашивать документы о происхождении (месте произрастания), протоколы испытаний, сертификаты соответствия, не верьте просто словам и красивым рекламным фото. Эти простые правила помогут сохранить бюджет и сад от вредителей, и получить желаемый урожай!