Осуждённой за убийство жительнице Кузбасса суд установил административный надзор сроком на 10 лет

В пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области «Новостям Кузбасса» сообщили, что близится к окончанию 9-летний срок лишения свободы, назначенный жительнице Кузбасса Ольге Ивановой, в конце 2013 года убившей свою знакомую путём нанесения 34 ударов топором и 10 ударов ножом. По решению суда после освобождения из мест лишения свободы ей в течение 10 лет запрещено посещать места общепита, в которых продаётся алкоголь, а также выезжать за пределы Алтайского края.

Администрация Мариинской исправительной колонии № 35 обратилась в Мариинский городской суд Кемеровской области с административным исковым заявлением об установлении административного надзора Ольге Ивановой, освобождающейся через несколько месяцев года из мест лишения свободы.

Из материалов дела следует, что осуждённая, в прошлом освободившись из мест лишения свободы, где она отбывала 7-летний срок за убийство, через полгода после освобождения снова убила человека.

Трагедия произошла в конце декабря 2013 года, когда Ольга со знакомой распивала спиртное у себя дома в Анжеро-Судженске. В ходе совместного распития алкоголя потерпевшая вдруг стала оскорблять подсудимую, угрожая задушить. Ольгу это разозлило, и она решила убить обидчицу. Взяв топор, нанесла потерпевшей 34 удара по голове, шее и рукам. После этого, увидев, что потерпевшая ещё жива, взяла нож и нанесла ещё 10 ударов в грудь, шею и живот последней. Убедившись, что убила женщину, сходила к соседу и попросила вынести из её дома труп на улицу. Пока сосед выносил труп, Иванова сама вызвала полицию.



«ЗАРУБИЛА ПОДРУГУ ТОПОРОМ»

(архив телеканала «Анжерское телевидение»: https://anzherka.tv/?id=2094)



Тогда за совершённое преступление Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области назначил Ольге Ивановой 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Через несколько месяцев оканчивается срок отбытия назначенного осуждённой наказания, в связи с чем исправительное учреждение обратилось в суд об установлении ей, как особо опасной рецидивистке с посредственной характеристикой, административного надзора.

Сама осуждённая административный иск признала, пояснив, что после освобождения планирует уехать из Кузбасса в один из городов Алтайского края.

Рассмотрев заявленные требования, Мариинский городской суд Кемеровской области в целях предупреждения совершения 35-летней осуждённой преступлений и других правонарушений, а также в целях оказания на неё индивидуального профилактического воздействия посчитал правильным установить ей административный надзор на срок 10 лет.

В течение срока административного надзора Ольга Иванова будет обязана два раза в месяц являться на регистрацию в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания. При этом ей 10 лет запрещено находиться в местах общественного питания, в которых осуществляется продажа спиртных напитков, а также выезжать за пределы территории Алтайского края.

Фото из открытых источников