Осуждённые кузбасской исправительной колонии оштрафованы за публичное демонстрирование нацистской символики

40-летний осуждённый, отбывающий с 2015 года наказание за убийство, нанёс себе татуировку в виде нацистской символики на голеностопный сустав ещё в 15-летнем возрасте, а 36-летний осуждённый, отбывающий наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев за грабёж, нанёс аналогичные татуировки на кисть руки в 18-летнем возрасте. Отбывая наказание, они публично демонстрировали эту символику другим осуждённым. Об этом корреспонденту «Новости Кузбасса» сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

Как следует из материалов дел об административных правонарушениях, поступивших на днях в Мариинский городской суд Кемеровской области, двое осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии № 1 Мариинска, во время подготовки ко сну публично демонстрировали татуировки, содержащие в своём изображении нацистскую символику.

При составлении протоколов об административном правонарушении 40-летний осуждённый пояснял, что нанёс татуировку на голеностопный сустав в 15-летнем возрасте, а 36-летний осуждённый нанёс аналогичные татуировки на кисть руки в 18-летнем возрасте. Такие изображения татуировок они выбирали сами в связи с тем, что в социальной среде осуждённых они обозначают несогласие с режимом содержания в колонии либо несогласие с режимом в государстве.

В то же время они понимали, что такие изображения в обычной жизни являются одним из символов и атрибутов нацистской Германии. В настоящее время они осознали, что осуществляют публичную демонстрацию нацистской идеологии и символики другим лицам, вину в совершении правонарушения признали и обязались «вывести» татуировки сразу после освобождения.

В соответствии с решением Нюрнбергского международного трибунала символика Национал-социалистической немецкой партии Германии (НСДАП) была и остаётся признанной преступной. Федеральным законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» установлен запрет использования в Российской Федерации в любой форме нацистской атрибутики или символики, в том числе их публичное демонстрирование, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах.

Совершение публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики влечёт для граждан наложение административного штрафа от одной до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Суд, учитывая отсутствие отягчающих и наличие смягчающего наказание обстоятельства в виде признания вины, а также имущественное положение правонарушителей, назначил каждому штраф в размере 1 тысячи рублей.

Постановления на сегодняшний день не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в вышестоящую судебную инстанцию.