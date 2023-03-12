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Отборочный тур межрегионального фестиваля-конкурса «Сила традиций» состоялся в Тяжине

Учредителем фестиваля-конкурса детско-юношеских фольклорных коллективов, посвященного Году детей в Кузбассе, является министерство культуры и национальной политики Кузбасса. Организатор – центр народного творчества Кузбасса.
В Доме культуры «Юбилейный» свое творчество продемонстрировали 14 фольклорных ансамблей и отдельные исполнители из Яйского, Ижморского, Чебулинского, Мариинского, Тяжинского и Тисульского округов.
Тяжинский округ представляли образцовый самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Росинка» (руководитель Лидия Ивановна Жабина) - Дом культуры «Юбилейный» и фольклорные ансамбли «Свирелька», «Сударушка» (руководитель Ольга Владимировна Стифорова) - детская школы искусств № 31.
По итогам отборочных туров лучшие коллективы примут участие в заключительном гала-концерте, который состоится 15 июля 2023 года в селе Михайловка Прокопьевского округа.

Культура
Верх-Чебула
Ижморский
Мариинск
Тисуль
Тяжин
Яя
kuzbassnews.ru
12/03/2023
Культура
Верх-Чебула
Ижморский
Мариинск
Тисуль
Тяжин
Яя

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