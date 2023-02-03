Отбывающий пожизненный срок за убийство трёх человек житель Кузбасса потребовал от России возместить ему моральный вред

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 26-летний Руслан Гасымов, осуждённый в конце 2021 года Кемеровским областным судом за покушение на убийство четырёх человек и за убийство трёх человек к пожизненному лишению свободы, потребовал от Российской Федерации 300 тысяч рублей за якобы ненадлежащие условия его содержания в Мариинском следственном изоляторе.

Из материалов дела следует, что ещё в конце 2021 года Руслан Гасымов был признан виновным Кемеровским областным судом в покушении на убийство четырёх лиц и в убийстве трёх человек. Преступление он совершил в марте 2020 года в Мариинске. В результате ему было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В 2022 году, уже отбывая наказание в Пермском крае, Руслан Гасымов обратился в Мариинский городской суд Кемеровской области с административным иском к Российской Федерации с требованием выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Свои требования мотивировал тем, что с 2020 по 2021 годы находился в Мариинском СИЗО-3 без радио и других средств массовой информации. Также он потерял два здоровых зуба из-за отсутствия стоматологического лечения. Указывал он и на то, что около года содержался в одиночной камере, а так как никакого лечения ему не предоставлялось, у него появились отклонения в психике. В камере не работало отопление, в связи с чем температура была ниже нормы настолько, что шёл пар изо рта. Не было и горячей воды в умывальниках камер.

Однако в результате рассмотрения дела доводы Гасымова о причинении ему моральных и физических страданий не подтвердились. Не установил суд и нарушений со стороны администрации следственного изолятора.

В одиночной камере он находился не всё время содержания под стражей, а эпизодически. Да и то по причине наличия оперативной информации, касающейся его нестабильного поведения, которое могло привести к угрозе жизни и здоровью других подозреваемых и обвиняемых. В связи с тем, что Гасымов обвинялся в убийстве 3-х человек, некоторые заключённые под стражу боялись находиться с ним в одной камере.

Не подтвердился в суде и низкий температурный режим в камерах. При этом горячее водоснабжение в следственном изоляторе действительно отсутствует (не предусмотрено конструкцией здания, так как Мариинская тюрьма была построена в 1912 году), но для санитарно-гигиенических нужд и мытья посуды холодную воду в камерах подогревают кипятильниками.

Доводы о непредставлении Гасымову радио и других СМИ также не подтвердились. Установлено, что все камеры следственного изолятора обеспечены средствами радиовещания, по которым ежедневно с 6 до 22 часов транслируется радиостанция «Маяк».

Хирургическое удаление двух якобы здоровых зубов было осуществлено в связи с объективными проблемами с зубами.

Все установленные обстоятельства позволили суду прийти к выводу о том, что Гасымов не доказал причинение ему морального и физического вреда в результате ненадлежащих условий содержания в период его пребывания в СИЗО-3 г.Мариинска.

В итоге Мариинский городской суд Кемеровской области отказал Руслану Гасымову в удовлетворении административных исковых требований.

Возмутившись таким решением, Гасымов обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию.

Но судебная коллегия по административным делам Кемеровского областного суда в начале февраля 2023 года подтвердила законность решения Мариинского городского суда.

Фото из открытых источников