Отчетный концерт в Акимо-Анненке

В Акимо-Анненском СДК Тяжинского района состоялся отчетный концерт «Вихрь творчества».
В концерте приняли участие все клубные формирования самодеятельного художественного творчества. Песней «Земля сибирская» концерт открыл хор «Рябинушка».
Свои номера представили вокальные группы «Сибирячки», «Золотая молодежь», «Солнышко», «Аким и Анна», а также сольные исполнители: Лариса Шалудкина, Владимир Тыманович, Ольга Бусова, Мария Кузнецова и Полина Новикова.
Театральный коллектив «Успех» представил зрителям шуточную сценку «Коленка» и сценку о доброте и справедливости «Бутерброд». Участники танцевального коллектива «Радуга» порадовали земляков танцевальными номерами «Морячка» и «Россия».
В финале концерта хор исполнил величественную песню «Дай бог мира и счастья России».
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