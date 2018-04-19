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Отчетный концерт в Акимо-Анненке

В Акимо-Анненском СДК Тяжинского района состоялся отчетный концерт «Вихрь творчества».
В концерте приняли участие все клубные формирования самодеятельного художественного творчества. Песней «Земля сибирская» концерт открыл хор «Рябинушка».
Свои номера представили вокальные группы «Сибирячки», «Золотая молодежь», «Солнышко», «Аким и Анна», а также сольные исполнители: Лариса Шалудкина, Владимир Тыманович, Ольга Бусова, Мария Кузнецова и Полина Новикова.
Театральный коллектив «Успех» представил зрителям шуточную сценку «Коленка» и сценку о доброте и справедливости «Бутерброд». Участники танцевального коллектива «Радуга» порадовали земляков танцевальными номерами «Морячка» и «Россия».
В финале концерта хор исполнил величественную песню «Дай бог мира и счастья России».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/04/2018
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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