Отчетный концерт в Итате

На машиностроительном заводе в Юрге нарушали правила безопасности Руководство машзавода допустило нарушeние норм и правил на производственном объекте. С результатами...

В Кемерове открылся новый семейный гипермаркет В Кемерове открыли новый гипермаркет для всей семьи в торговом центре «Спутник».

Новокузнецкие пожарные привели на каток слона Всех приветствовал пожарный Слон Тушила, который несмотря на свою неповоротливость не только...