Отчетный концерт в Итате

В Итатском городском Доме культуры Тяжинского района прошел отчетный концерт «В купели света и добра».
Участники вокальных ансамблей «Златогорье», «Узорица» и «Барыня» (руководитель Татьяна Сергеевна Лебедева) подарили зрителям возможность насладиться красотой народного пения.
Коллективы представили своему зрителю яркое сценическое воплощение фольклора. Каждая песня, каждый обряд – это маленькое представление в народных костюмах, с танцами и играми.
Выступление самых маленьких артистов, воспитанников детского сада «Гусельки» (руководитель Марина Владимировна Карпова) нашло отклик в сердце каждого зрителя. Яркую постановку представили дети из театрального объединения «Артистенок».
Артисты искренне дарили землякам свое творчество. Благодарная публика тепло принимала каждый номер, в зале не смолкали аплодисменты.
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