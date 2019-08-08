Отдельные нормы российского законодательства существенно осложняют экспорт продукции Кемеровской области на внешние рынки

Россельхознадзор в рамках своей компетенции вовлечен в решение задач, связанных с получением доступа для российской продукции животного происхождения на зарубежные рынки.

Однако ряд существующих норм российского законодательства не позволяет привести надзорные процедуры в соответствии с международным ветеринарным законодательством, с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), с лучшими мировыми практиками, а также с требованиями законодательства стран-импортеров, проводящих оценку системы ветеринарного надзора в России.

Речь идет о запрете на проведение в России проверок хозяйствующих субъектов без их предварительного уведомления.

Так, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" определена необходимость предварительного уведомления предприятия о предстоящей проверке.

Общеизвестно и в России, и за рубежом, что такое предварительное уведомление делает проверку неэффективной. Мировое ветеринарное сообщество придерживается необходимости проведения внезапных проверок.

Во время любого международного аудита российской системы ветеринарного надзора со стороны МЭБ и ветеринарных служб стран-импортеров (или потенциальных импортеров) в первую очередь оценивается возможность ветеринарной службы проводить внезапные проверки.

Замечание о необходимости нормативного и практического обеспечения внезапности проверок неоднократно выражались ветеринарными службами иностранных государств в ходе инспекций российских предприятий и аудита официальной системы ветеринарного надзора.

Данное замечание было зафиксировано европейскими аудиторами при проведении инспекций российской системы контроля в сфере ветеринарии, в частности в:

- отчете DGSANCO в 2009 году по аудиту, проведенному для оценки действующей системы контроля при производстве мяса птицы и продукции из мяса птицы;

- отчете DGSANCO в 2011 году по оценке государственной системы контроля остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продукции животного происхождения и кормах;

- отчете DG SANTE в 2014 году по аудиту для оценки действующей системы контроля при производстве молока, молока, подвергнутого термической обработке, и молочных продуктов, а также кишечных оболочек;

- отчете DG SANTE в 2019 году по оценке государственной системы контроля безопасности молочной продукции, экспортируемой в ЕС.

В последнем отчете, в частности, сказано, что «отсутствие у Россельхознадзора возможности осуществлять проверки предприятий-экспортеров без их предупреждения и с частотой и объемом на собственное усмотрение несовместимы с надлежащим осуществлением обязанностей надзора и предоставлением необходимых гарантий компетентным органом».

Россельхознадзор неоднократно предлагал скорректировать российское законодательство таким образом, чтобы в части проведения проверок оно соответствовало международным принципам. Однако до сих пор эта важная для обеспечения экспорта российского продовольствия задача не решена и является серьезнейшим препятствием для открытия внешних рынков.