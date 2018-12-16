Отдых для ветеранов в Тяжине

В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района завершился 15-дневный заезд ветеранов.

Для пожилых людей была подготовлены увлекательные и полезные мероприятия. «Осторожно! Мошенники», «Полезные советы», «Целебные свойства русской бани», «История частушки» – такие темы для отдыхающих раскрыли работники центральной районной библиотеки. В ходе беседы ветераны делились своими успехами в ландшафтном дизайне, исполняли частушки и русские народные песни.

Ярким событием для отдыхающих стало посещение детского сада «Золотой ключик». Работники детсада вместе с ребятишками подготовили концертную программу. Дети танцевали, пели частушки и песни, воспитатели показали танец с платками. Гостям представилась возможность спеть под баян, поиграть в русскую народную игру «Ручеек».

Особый интерес у пожилых людей вызвали виртуальные экскурсии, позволившие им увидеть красоты Алтая, побывать на южном берегу Крымского полуострова, осмотреть самый большой в мире аквариум в Барселоне и полюбоваться поющими фонтанами в Дубае.