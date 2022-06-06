Отказ суда во взыскании компенсации морального вреда несовершеннолетнему с перевозчика признан незаконным

Жительница Новокузнецка обратилась в суд к ООО «Питеравто» с требованием возместить материальный ущерб и компенсировать моральный вред, причиненные ей и ее несовершеннолетнему ребенку.

Основанием предъявления иска послужил несчастный случай, произошедший с истцом по вине водителя общественного транспорта, который, не убедившись в том, что все пассажиры автобуса вышли на остановке, продолжил движение по маршруту. В результате действий водителя дверью транспортного средства была зажата рука истицы, в связи с чем, женщина вынужденно следовала за автобусом с зажатой рукой. При этом в автобусе остался несовершеннолетний ребенок истицы, который был напуган происходящим.

Суд удовлетворил требования пострадавшей стороны в части причиненного вреда непосредственно заявительнице. При этом требования истицы о взыскании морального вреда в пользу ее ребенка оставил без удовлетворения, сообщает Пресс-служба прокуратуры области .

Суд апелляционной инстанции данное решение признал законным.

По результатам изучения материалов дела прокурором Кемеровской области – Кузбасса на указанные решения судов принесено кассационное представление.

Суд кассационной инстанции согласился с доводами прокурора области и признал отказ судов во взыскании компенсации морального вреда несовершеннолетнему незаконным.