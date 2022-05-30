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Открытие «Эвент парка» в Кузбасскино

1 июня состоится открытие летнего сезона-2022 в современном рекреационном пространстве «Эвент парк», по адресу пр-т Советский, 4.

«Эвент парк» Кузбасскино – площадка для активного и спокойного отдыха, детских и семейных развлечений, просмотров фильмов под открытым небом, фотозонами, уютными креслами-мешками, подвесными креслами и парковыми мягкими диванами. Также есть детские аттракционы и настольные спортивные игры. Впервые в этом году организована детская песочница для весёлого время провождения!

В течение всего дня пройдут мероприятия и кинопоказы, посвященные Международному дню защиты детей:

13:00 – церемония награждения победителей и участников областного конкурса ДПИ «Волшебный мир кино – 2022». Тема конкурса – «Культурное наследие народов Кузбасса». После официальной части и развлекательной программы все участники посмотрят премьерный фильм.

16:00 – Развлекательная шоу-программа «Весёлая кинокарусель» для детей с особенностями развития подопечных волонтерского отделения в г. Кемерово БФ «Клуб добряков». Участники попадут в атмосферу советских и российских мультфильмов, посоревнуются в баттлах, интеллектуальных викторинах по любимым мультфильмам и отправятся в удивительные путешествия по русским сказкам. Завершится программа просмотром фильма из областного фильмофонда ГАУК «Кузбасскино».

18:30 – кинозал «Альтернатива» бесплатный показ фильма «Варвара-краса, длинная коса» (6+).

Подробная информация по телефону: 36-43-69.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
30/05/2022
Культура
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