Открытие летнего креативно-рекреационного пространства «EVENT-ПАРК»

1 июня 2020 года, ко Дню защиты детей, в городе Кемерово открылось новое летнее креативно-рекреационное пространство для горожан и гостей города «Event-парк» (ГАУК «Кузбасскино», пр. Советский 4).
Это площадка для активного и спокойного отдыха, детских и семейных развлечений, чтения литературы в открытой street-библиотеке, просмотров фильмов под открытым небом, фотозоной, уютными креслами-мешками, подвесными креслами и парковыми мягкими диванами.
Для гостей состоялась праздничная программа с подвижными играми, визуальными загадками и музыкальными конкурсами. Гвоздем программы стал специальный гость – известный шоумен и иллюзионист Сергей Салтымаков.
Он представил развлекательную шоу-программу для детей и взрослых, с фокусами, а также животными – кроликом и ежом. Зрители были в восторге!
Завершилось мероприятие просмотром приключенческого анимационного фильма «Фиксики против кработов» (6+). Все гости получили бесплатный попкорн на вынос в подарок.
В мероприятии приняло участие 20 человек.
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