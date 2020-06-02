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Открытие летнего креативно-рекреационного пространства «EVENT-ПАРК»

1 июня 2020 года, ко Дню защиты детей,  в городе Кемерово открылось новое летнее креативно-рекреационное пространство для горожан и гостей города «Event-парк» (ГАУК «Кузбасскино», пр. Советский 4).

Это площадка для активного и спокойного отдыха, детских и семейных развлечений, чтения литературы в открытой street-библиотеке, просмотров фильмов под открытым небом, фотозоной, уютными креслами-мешками, подвесными креслами и парковыми мягкими диванами.

Для гостей состоялась праздничная программа с подвижными играми, визуальными загадками и музыкальными конкурсами. Гвоздем программы стал специальный гость – известный шоумен и иллюзионист Сергей Салтымаков.

Он представил развлекательную шоу-программу для детей и взрослых, с фокусами, а также животными – кроликом и ежом. Зрители были в восторге!

Завершилось мероприятие просмотром приключенческого анимационного фильма «Фиксики против кработов» (6+). Все гости получили бесплатный попкорн на вынос в подарок.

В мероприятии приняло участие 20 человек.

Общество
kuzbassnews.ru
02/06/2020
Общество
Новости Кузбасса

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