Открытие обновленного кинозала «Альтернатива» в «Кузбасскино»

28 июля в ГАУК КО «Кузбасскино» (пр. Советский, 4) состоится открытие переоборудованного кинозала «Альтернатива», где проходят показы арт-хаусных, авторских кинопроектов, показы фестивальных короткометражных фильмов российского и зарубежного производства.

Новый зал оснащен удобными современными креслами, выполнен косметический ремонт, создана приятная и комфортная атмосфера для зрителей! Также в кинозале «Альтернатива» имеется эвакуационный выход на внутренний двор.

Для всех желающих состоится показ фантастического мультфильма «Джим Пуговка и машинист Лукас», снятого по роману М. Энде «Джим Баттон» (6+).

Главный герой - Джим Пуговка, выросший на острове-королевстве, вместе со своим другом машинистом Лукасом отправляются в незабываемое путешествие, чтобы спасти принцессу.

Приглашаем всех кемеровчан в обновленный кинозал «Альтернатива»!

Бронирование 36-44-10