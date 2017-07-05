1 июля на территории городского пляжа Калтанского городского округа состоялась торжественное открытие пляжного сезона.

Для жителей и гостей города ДК «Энергетик» подготовил концертно-развлекательную программу «Ах лето, лето». Отдыхающие стали зрителями и участниками соревнований по пляжному волейболу, организаторами которого является спорткомитет. Город расцветает в предвкушении нового пляжного сезона и, безусловно, уже готов к приему отдыхающих на местном пляже.

Подготовку городского пляжа провели еще в июне: очистили от мусора прибрежную территорию и дно реки, подготовили подъездные пути, установили пляжные беседки и урны. Отдыхающие на пляже с удовольствием принимали участие в мероприятии.