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1 июля на территории городского пляжа Калтанского городского округа состоялась торжественное открытие пляжного сезона.
Для жителей и гостей города ДК «Энергетик» подготовил концертно-развлекательную программу «Ах лето, лето». Отдыхающие стали зрителями и участниками соревнований по пляжному волейболу, организаторами которого является спорткомитет. Город расцветает в предвкушении нового пляжного сезона и, безусловно, уже готов к приему отдыхающих на местном пляже.
Подготовку городского пляжа провели еще в июне: очистили от мусора прибрежную территорию и дно реки, подготовили подъездные пути, установили пляжные беседки и урны. Отдыхающие на пляже с удовольствием принимали участие в мероприятии.
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