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Открытие сезона летнего кинотеатра под открытым небом в Кузбасскино

Открытие сезона летнего кинотеатра под открытым небом состоится 30 июня в 21.00в Кузбасскино (пр. Советский 4).

Для тех, кто любит смотреть хорошее кино, но не хочет летом сидеть в душных залах кинотеатров, Кузбасскино приглашает на сеансы под открытым небом.

30 июня зрителей ожидает развлекательная программа, розыгрыш призов, фотосессия и просмотр итальянской комедии «Захочу и соскочу», режиссера Сидней Сибилия, рассказывающей, на что способны талантливые научные работники, оказавшиеся на обочине общества…

Для зрителей работает кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются теплые пледы.

Кинопоказы «Под открытым небом» будут проходить каждую пятницу.  При дождливой погоде сеанс будет перенесен в кинозал.

Афишу летнего кинотеатра можно узнать по тел. 36-30-31, 36-44-10.

Приглашаем кемеровчан и гостей областной столицы в летний кинотеатр под открытым небом «Кузбасскино» (пр. Советский 4) за отличным настроением, яркими фотографиями и классными фильмами!

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/06/2017
Культура
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Новости Кузбасса

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