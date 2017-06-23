Открытие сезона летнего кинотеатра под открытым небом в Кузбасскино

Открытие сезона летнего кинотеатра под открытым небом состоится 30 июня в 21.00в Кузбасскино (пр. Советский 4).

Для тех, кто любит смотреть хорошее кино, но не хочет летом сидеть в душных залах кинотеатров, Кузбасскино приглашает на сеансы под открытым небом.

30 июня зрителей ожидает развлекательная программа, розыгрыш призов, фотосессия и просмотр итальянской комедии «Захочу и соскочу», режиссера Сидней Сибилия, рассказывающей, на что способны талантливые научные работники, оказавшиеся на обочине общества…

Для зрителей работает кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются теплые пледы.

Кинопоказы «Под открытым небом» будут проходить каждую пятницу. При дождливой погоде сеанс будет перенесен в кинозал.

Афишу летнего кинотеатра можно узнать по тел. 36-30-31, 36-44-10.

Приглашаем кемеровчан и гостей областной столицы в летний кинотеатр под открытым небом «Кузбасскино» (пр. Советский 4) за отличным настроением, яркими фотографиями и классными фильмами!