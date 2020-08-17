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Отменена 14-дневная изоляция для въезжающих в Кузбасс

Обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в Кузбасс из других регионов России отменяется с 17 августа. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Межрегиональное автобусное и железнодорожное сообщение восстанавливается в обычном режиме, включая движение электропоездов «Тайга — Томск» и «Новокузнецк — Новосибирск». Санатории, горнолыжные комплексы и турбазы возобновляют прием и размещение жителей других регионов.

Согласно постановлению, прекращается также работа контрольно-пропускных пунктов, организованных на въездах в Кузбасс. Гражданам больше не будут вручать уведомления об обязательной двухнедельной изоляции. Отмена всех ограничений вступила в силу с момента опубликования распоряжения.

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kuzbassnews.ru
17/08/2020
Общество
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