Отменена 14-дневная изоляция для въезжающих в Кузбасс

Обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в Кузбасс из других регионов России отменяется с 17 августа. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Межрегиональное автобусное и железнодорожное сообщение восстанавливается в обычном режиме, включая движение электропоездов «Тайга — Томск» и «Новокузнецк — Новосибирск». Санатории, горнолыжные комплексы и турбазы возобновляют прием и размещение жителей других регионов.
Согласно постановлению, прекращается также работа контрольно-пропускных пунктов, организованных на въездах в Кузбасс. Гражданам больше не будут вручать уведомления об обязательной двухнедельной изоляции. Отмена всех ограничений вступила в силу с момента опубликования распоряжения.
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