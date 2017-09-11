Отопительный сезон стартовал в Прокопьевском районе

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В Прокопьевском районе на подачу тепла заработали все 37 муниципальных котельных, 11 сентября тепло начало поступать в детские сады, школы, больницы и многоквартирные дома населенных пунктов района.
В целом запуск тепла в жилом секторе пройдет по области поэтапно и продлится несколько дней.
11/09/2017
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