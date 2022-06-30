Отряд специального назначения "Кузбасс" Сибирского округа Росгвардии отмечает 20-летие

В Кемерове начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель и глава областного центра Илья Середюк приняли участие в записи видеообращения к военнослужащим спецназа Росгвардии по случаю 20-летнего юбилея отряда специального назначения «Кузбасс».

«Вы служите в одном из лучших, самых боеспособных и высокопрофессиональных подразделений. И такой авторитет заслужен только благодаря вам, вашему мужеству, боевому мастерству, самоотверженности и героизму. За два десятилетия вы вставали на защиту интересов России везде, где это было необходимо», - сказал мэр Кемерова Илья Середюк.

«Вы с достоинством выполняете все поставленные задачи. У истоков стояли мужественные, грамотные командиры. Хочу пожелать благополучия, успехов в выполнении важных задач. Дай вам Бог здоровья, удачи во всех делах и начинаниях», - пожелал спецназовцам генерал-майор Юрий Кель.

В видеоролике к военнослужащим также обратились ветераны боевых действий, парламентарии Кузбасса и воспитанники росгвардейского класса школы №74, которых патронируют спецназовцы. Датой создания отряда специального назначения «Кузбасс» считается 29 июня 2002 года.

Спецназ Росгвардии является неотъемлемой частью в борьбе с терроризмом и экстремизмом. За свое существование кемеровские спецназовцы более 40 раз выезжали в командировки в горячие точки. Более тысячи трех сот военнослужащих спецподразделения являются участниками боевых действий.

За годы существования отряда более 60 военнослужащих удостоены высшего символы спецназа – крапового берета. За мужество героизм при выполнении воинского долга 128 спецназовцев удостоены государственных наград. Д

вое военнослужащих отряда специального назначения «Кузбасс» старший лейтенант Сергей Цветков и ефрейтор Тимур Ибрагимов – удостоены звания Героя России (посмертно).