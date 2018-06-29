Отсутствие условий подключения к инженерным сетям в извещении – нарушение антимонопольного законодательства
Вчера, 28 июня комиссия Кемеровского УФАС России признала факт нарушения в действиях Комитета по управлению муниципальным имуществом Новокузнецка по итогам двух дел.
Ранее в антимонопольный орган поступило обращение ООО «Новокузнецкая домостроительная компания» им. Косилова А.В. о признаках нарушения при проведении двух аукционов на право заключения договоров аренды земельного участка общей площадью 10 540 кв.м для строительства многоквартирного дома и площадью 8111 кв. м. для возведения общеобразовательной школы. Организатор торгов не известил участников обо всех условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения).
В феврале 2018 года УФАС возбудило два дела по противоречиям требованиям законодательства при организации этих аукционов. На заседаниях комиссии антимонопольного органа подтвердились факты нарушений Земельного кодекса и Закона о защите конкуренции, которые привели к тому, что заинтересованные лица не обладали всей необходимой информацией для участия в торгах.
Вместе с решением Комитету выдано предписание довести до сведения сотрудников нормы Земельного кодекса РФ, предусматривающие содержание информации о технических условиях в извещении.
Для справки:
В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении торгов <…> запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции/
Согласно Земельному Кодексу РФ (подпункт 4 пункта 21 статьи 39.11) извещение о проведении аукциона должно содержать сведения <…> о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения <…>.