Отзыв деклараций о соответствии на зерно

Специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу выдано предписание заявителю/изготовителю ООО «Усть-Сертинское» о прекращении действия 4-х деклараций о соответствии на зерно.

Причиной отзыва деклараций о соответствии явилось нарушение требований технического регламента таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (далее Регламент), а именно: хозяйствующим субъектом проведен не полный комплекс необходимых исследований по показателям безопасности, предусмотренный Регламентом (показатели вредной примеси, предельно допустимые уровни микотоксинов). Так же отсутствовала информация по определению в зерне остаточных количеств пестицидов, применяемых при выращивании зерна.

В Федеральную службу по аккредитации направлены уведомления о прекращении действия деклараций о соответствии.

В установленный срок ООО «Усть-Сертинское» предписание исполнено. Действия деклараций о соответствии прекращены. Требования должностного лица Управления выполнены.