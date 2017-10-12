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Пациент кемеровской больницы сбежал из больницы в одних трусах и угнал машину

В кемеровскую полицию позвонили посетители кафе быстрого питания, сообщив о неадекватном мужчине в одном нижнем белье, который забежал в заведение.

Прибывшие экипаж ГИБДД и наряд патрульно-постовой службы задержали обнаженного посетителя, которым оказался 36-летний житель Промышленновского района. Также стражи порядка выяснили, что накануне произошедшего он сбежал из расположенной неподалеку больницы, куда был доставлен с травмой головы после уличной драки. Пациенту диагностировали алкогольную интоксикацию. Однако он не дождался окончания курса реабилитации и самовольно покинул учреждение.

В одном нижнем белье он выбежал во двор, где сел в припаркованный ВАЗ-2114, оставленный с ключом в замке зажигания, протаранил металлические ворота и скрылся.

Несколько минут спустя полицейские задержали автоугонщика в кафе. Пояснить причины своего поведения он не смог, рассказав лишь, будто его «попросил подвезти всевышний».

Происшествия
Кемерово
Промышленная
kuzbassnews.ru
12/10/2017
Происшествия
Кемерово
Промышленная
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Новости Кузбасса

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